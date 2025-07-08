В Бурятии загорелась подстанция

МЧС РФ: пожар произошел на подстанции в бурятском селе Новоильинске

Пожар произошел на подстанции в селе Новоильинске в Республике Бурятия. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

«На центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании головной подстанции (27 500 Вт) на железнодорожной станции Новоильинская», — говорится в заявлении.

Из него следует, что на место происшествия выехали огнеборцы трех пожарных частей. Кроме того, сюда был направлен пожарный поезд из города Улан-Удэ.

«На данный момент подстанция обесточена», — добавили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что сотрудники экстренных служб уже приступили к ликвидации возгорания.

5 июля на северо-западе Москвы произошел пожар в торговом центре «Солнечный ветер». Предварительно, загорелся утеплитель вентилируемого фасада. По данным столичного управления МЧС РФ, еще до прибытия сотрудников экстренных служб из здания эвакуировали около 100 человек.

Впоследствии в ведомстве сообщили о ликвидации возгорания. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Иркутской области произошел пожар площадью 2 300 «квадратов».