Суд рассмотрит иск об изъятии акций «Южуралзолота» в закрытом режиме

Советский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство представителей ответчиков о рассмотрении иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций компании «Южуралзолото» (ЮГК) в закрытом режиме. Об этом сообщает корреспондент агентства «Интерфакс» из зала суда.

«Рассмотреть судебное разбирательство <...> в закрытом судебном заседании», — заявил судья.

2 июля стало известно, что сотрудники управления ФСБ по Челябинской области и Следственного комитета России провели обыски в офисах ЮГК. В ходе работы силовики выявили нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов в Челябинской области. В результате, по информации ведомств, водоохранная зона была загрязнена, а экологическая обстановка ухудшилась.

На следующий день Генпрокуратура РФ подала иск об изъятии у президента компании Константина Струкова активов на 200 млрд рублей. Согласно материалам дела, бизнесмен якобы незаконно получил контроль над рядом компаний, используя свое должностное положение.

5 июля «Коммерсантъ» написал, что Струков был остановлен, когда пытался уехать с территории РФ. В статье говорилось о том, что бизнесмен собирался улететь из Челябинска в Турцию на личном бизнес-джете Bombardier, но Росавиация запретила взлет готовому подняться в воздух лайнеру. После это судебные приставы изъяли у Струкова загранпаспорт.

Позднее в ЮГК заявили, что предприниматель не пытался уехать из России и не был задержан.

Ранее Струков не явился в суд по делу об изъятии акций «Южуралзолота».