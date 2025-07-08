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Суд рассмотрит иск об изъятии акций «Южуралзолота» в закрытом режиме

Суд: заседание по изъятию государством акций ЮГК пройдет в закрытом режиме
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Советский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство представителей ответчиков о рассмотрении иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций компании «Южуралзолото» (ЮГК) в закрытом режиме. Об этом сообщает корреспондент агентства «Интерфакс» из зала суда.

«Рассмотреть судебное разбирательство <...> в закрытом судебном заседании», — заявил судья.

2 июля стало известно, что сотрудники управления ФСБ по Челябинской области и Следственного комитета России провели обыски в офисах ЮГК. В ходе работы силовики выявили нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов в Челябинской области. В результате, по информации ведомств, водоохранная зона была загрязнена, а экологическая обстановка ухудшилась.

На следующий день Генпрокуратура РФ подала иск об изъятии у президента компании Константина Струкова активов на 200 млрд рублей. Согласно материалам дела, бизнесмен якобы незаконно получил контроль над рядом компаний, используя свое должностное положение.

5 июля «Коммерсантъ» написал, что Струков был остановлен, когда пытался уехать с территории РФ. В статье говорилось о том, что бизнесмен собирался улететь из Челябинска в Турцию на личном бизнес-джете Bombardier, но Росавиация запретила взлет готовому подняться в воздух лайнеру. После это судебные приставы изъяли у Струкова загранпаспорт.

Позднее в ЮГК заявили, что предприниматель не пытался уехать из России и не был задержан.

Ранее Струков не явился в суд по делу об изъятии акций «Южуралзолота».

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