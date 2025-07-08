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В Херсонской области сообщили о повреждении газопровода в Алешкинском округе

Сальдо: 17 тысяч абонентов остались без газа в Херсонской области из-за ВСУ
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Elya Vatel/Shutterstock/FOTODOM

Около 17 тысяч абонентов остались без газа в Херсонской области из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По информации Сальдо, украинский снаряд повредил газопровод в Алешкинском округе — в результате девять населенных пунктов остались без газа. Семь социальных объектов были переведены на аварийные источники питания.

6 июля губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли поликлинику в Новой Каховке Херсонской области. По словам Сальдо, в результате один охранник получил контузию.

В этот же день в поселке Красная Яруга Белгородской области украинский беспилотник попал в многоквартирный дом. В результате атаки пострадала мирная жительница.

5 июля более 30 тысяч жителей Херсонской области остались без света из-за обстрела со стороны украинских войск. Глава региона рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины нанесли удары по местной электроподстанции.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили ретранслятор, наводивший дроны ВСУ на Белгородскую область.

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