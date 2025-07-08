Разведчики 44-го армейского корпуса уничтожили ретранслятор, наводивший украинские дроны на Белгородскую область. Об этом военный со позывным «Комар» сообщил РИА Новости.

Он пояснил, что ретранслятор был установлен в Харьковской области, недалеко от российских Валуков.

«Он позволял украинским боевикам увеличить дальность полетов их дронов на 20-30 километров», — рассказал военный.

Ретранслятор был уничтожен при помощи российского FPV-дрона.

Незадолго до этого российские военные уничтожили танк Leopard 2А6 украинской армии, замаскированный в лесопосадке в Сумской области. Боевая машина была обнаружена в ходе разведывательных мероприятий подразделением 155-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Малая Корчаковка.

До этого операторы ударных FPV-дронов 7-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск уничтожили американскую 155-мм полевую гаубицу М114 украинской армии.

Ранее ВС РФ с помощью FPV-дрона нанесли удары по пункту временной дислокации ВСУ.