Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли поликлинику в Новой Каховке Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Бравые вояки ВСУ снова отличились — варварски обстреляли из ствольной артиллерии здание городской больницы», — говорится в сообщении.
По словам Сальдо, пострадавших нет, однако один охранник получил контузию, ему оказывают помощь.
До этого сообщалось, что более 30 тыс. жителей Херсонской области остались без света из-за обстрела со стороны украинских войск. Он рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по местной электроподстанции.
Также, по словам губернатора, обстрелам подверглись еще 11 населенных пунктов. Среди них — Каховка, Алешки, Таврийск, Голая Пристань, Большая Лепетиха и другие.
6 июля в поселке Красная Яруга Белгородской области дрон ВСУ попал в многоквартирный дом. В результате атаки пострадала мирная жительница.
Ранее в Запорожской области возобновили подачу электричества после атаки ВСУ.