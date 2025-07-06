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Украинские военные атаковали больницу в Новой Каховке

Губернатор Сальдо: ВСУ почти уничтожили поликлинику в Новой Каховке
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Telegram-канал «Владимир Сальдо»

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли поликлинику в Новой Каховке Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Бравые вояки ВСУ снова отличились — варварски обстреляли из ствольной артиллерии здание городской больницы», — говорится в сообщении.

По словам Сальдо, пострадавших нет, однако один охранник получил контузию, ему оказывают помощь.

До этого сообщалось, что более 30 тыс. жителей Херсонской области остались без света из-за обстрела со стороны украинских войск. Он рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по местной электроподстанции.

Также, по словам губернатора, обстрелам подверглись еще 11 населенных пунктов. Среди них — Каховка, Алешки, Таврийск, Голая Пристань, Большая Лепетиха и другие.

6 июля в поселке Красная Яруга Белгородской области дрон ВСУ попал в многоквартирный дом. В результате атаки пострадала мирная жительница.

Ранее в Запорожской области возобновили подачу электричества после атаки ВСУ.

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