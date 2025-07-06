В Белгородской области дрон ВСУ прилетел в многоквартирный дом

Гладков: в результате атаки БПЛА по жилому дому ранен мирный житель

В поселке Красная Яруга Белгородской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в многоквартирный дом. Ранена мирная жительница, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и множественными осколочными ранениями рук и шеи бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал губернатор.

Ей, как подчеркнул глава области, оказывают всю необходимую помощь. Гладков добавил, что в результате детонации в доме повреждено остекление.

4 июля сообщалось, что ВСУ ударили по химическому заводу в Белгородской области. Тогда Гладков в своем Telegram-канале писал, что на месте инцидента работают пожарные. Для тушения предприятия выделили дополнительный транспорт для подвоза воды.

В этот же день в селе Ясные Зори Белгородского района украинский беспилотник атаковал сельхозпредприятие, пострадали мирные жители. Ранения и травмы получили семь человек. Пятеро пострадавших были доставлены в Октябрьскую районную больницу.

Ранее украинские БПЛА ударили по инфраструктурному объекту связи под Белгородом.