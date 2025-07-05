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В Херсонской области после обстрела ВСУ произошло отключение света

Губернатор Сальдо: 20 сел в Херсонской области были обесточены из-за атаки ВСУ
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Более 30 тыс. жителей Херсонской области остались без света из-за обстрела со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

Он рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по местной электроподстанции.

«Без электроснабжения остались 20 сел в Великолепетихском и Горностаевском округах (33 тыс. жителей). Проводятся ремонтные работы», — говорится в заявлении.

Сальдо добавил, что за минувшие сутки из-за атак со стороны ВСУ пострадали два жителя Херсонской области. Украинский дрон сбросил боеприпасы в поселке Новотроицкое, в результате чего ранение получил ребенок 2023 года рождения. Кроме того, в селе Старая Збурьевка пострадала женщина 1961 года рождения.

Также, по словам губернатора, обстрелам подверглись еще 11 населенных пунктов. Среди них — Каховка, Алешки, Таврийск, Голая Пристань, Большая Лепетиха и другие.

В ночь на 5 июля украинские военные ударили по энергетической инфраструктуре Запорожской области, что привело к частичному отключению света в регионе. Губернатор российского субъекта Евгений Балицкий уточнил, что с трудностями столкнулись более 20 тыс. абонентов.

Ранее в Донецкой народной республике после атаки ВСУ зафиксировали частичное отключение света.

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