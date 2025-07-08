Стало известно о задержании 9 мая в Москве подозреваемого в подготовке теракта

9 мая в Москве задержали, а затем арестовали подозреваемого в подготовке террористического акта. Об этом, ссылаясь на материалы дела, сообщает РИА Новости.
Подозреваемому в тот же день предъявили обвинение в подготовке к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Районный суд арестовал его на два месяца.
Защита подала апелляционную жалобу, но Мосгорсуд согласился с решением суда первой инстанции.
29 июня сообщалось, что жителя Ингушетии осудили на 10 лет тюрьмы за финансирование терроризма.
26 июня сообщалось, что в Брянской области 16-летнего школьника заключили под стражу по делу о незаконной перевозке частей взрывных устройств.
20 июня в Ставропольском крае арестовали 17-летнего подростка по подозрению в организации деятельности террористической организации.
Ранее сообщалось, что более 150 подростков внесли в список террористов в России.