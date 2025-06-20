Подозреваемого в терроризме подростка арестовали на Ставрополье

В Ставропольском крае арестовали 17-летнего подростка по подозрению в терроризме

В Ставропольском крае арестовали 17-летнего подростка по подозрению в организации деятельности террористической организации. Об этом сообщило СУ Следственного комитета РФ по региону, передает «Интерфакс».

По данным СК, с августа по октябрь 2023 года житель Михайловска создал в одной из соцсетей канал, в котором под псевдонимом «размещал публикации, пропагандирующие запрещенную идеологию».

В ведомстве считают, что его публикации «побуждали к совершению насильственных, разрушительных, террористических действий идеологического характера».

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации.

16 июня сообщалось, что сотрудники УФСБ по Алтайскому краю задержали 24-летнего местного жителя из-за размещения комментариев в интернете. По данным следствия, он неоднократно публиковал в сети призывы к насильственной смене власти в России.

Ранее режиссера из Новосибирска приговорили к 17 годам лишения свободы по обвинению в госизмене.