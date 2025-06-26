В Брянске школьника арестовали за перевозку частей взрывных устройств

СК: несовершеннолетнего в Брянске арестовали по делу о перевозке взрывчатки

В Брянской области 16-летнего школьника заключили под стражу по делу о незаконной перевозке частей взрывных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, подросток вступил в террористическую организацию через мессенджер и по указанию одного из ее членов 10 июня забрал из тайника в Брянском районе компоненты взрывных устройств. После этого он перевёз их в другое укрытие.

Как сообщили в правоохранительных органах, благодаря оперативной работе сотрудников УФСБ по Брянской области, действия подростка вовремя пресекли. Его задержали и доставили к следователю для допроса.

Сейчас по делу продолжаются следственные действия. Следователи устанавливают возможную причастность задержанного к другим преступлениям.

На прошлой неделе в Ставропольском крае арестовали 17-летнего подростка по подозрению в организации деятельности террористической организации. По данным СК, с августа по октябрь 2023 года житель Михайловска создал в одной из соцсетей канал, в котором под псевдонимом «размещал публикации, пропагандирующие запрещенную идеологию».

Ранее в Петербурге арестовали женщину, обвиняемую в пособничестве терроризму.