В Госдуме предложили бесплатно выдавать землю супругам после 10 лет брака

Слуцкий: бесплатная выдача земли супругам после 10 лет брака снизит разводы

Депутаты от ЛДПР предложили бесплатно выдавать земельные участки супружеским парам после 10 лет брака, если у них есть ребенок. Об этом, ссылаясь на направленный в правительство законопроект, сообщает ТАСС.

Такой земельный участок становится общей долевой собственностью всех членов семьи, то есть и родителей, и детей.

По мнению разработчиков законопроекта, бесплатное предоставление земельных участков повысит благосостояние семей, благотворно скажется на их здоровье, станет подспорьем для основания родовой усадьбы, для рождения детей и их всестороннего развития.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что дом на своей земле с большой долей вероятности снизит статистику разводов в России.

30 мая президент России Владимир Путин поручил до 1 августа принять решения для предоставления земельных участков гражданам для их собственных нужд.

12 мая председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что россияне вправе бесплатно получить от государства дачу и землю под застройку.

Ранее более 800 семей участников спецоперации получили земельные участки в российском регионе.