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В Госдуме рассказали, как россиянам получить бесплатную дачу и землю

Депутат Гаврилов рассказал, что россияне вправе получить от государства дачу
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Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

Россияне вправе бесплатно получить от государства дачу и землю под застройку. Об этом «Ленте.ру» рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Он пояснил, что такие участки предоставляются в рамках действующего законодательства либо региональных программ — дачные участки предоставляются многодетным семьям, например.

«Все члены семьи должны быть гражданами России, участок можно получить только один раз, и, как правило, он оформляется в общую собственность. В некоторых регионах к этому добавляется требование о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилье», — сообщил Гаврилов.

Депутат пояснил, что по решению субъекта Федерации, если участок не может быть предоставлен по каким-либо причинам, то вместо земли можно получить денежную компенсацию.

Также на бесплатную дачу могут рассчитывать необходимые на селе специалисты — учителя, врачи, агрономы, работники культуры и другие востребованные кадры. На первые шесть лет такой участок передается в безвозмездное пользование, а затем, если специалист остается жить в деревне, участок можно оформить в собственность.

До этого в России вдвое вырос спрос на малую садовую технику.

Ранее российским дачникам напомнили о штрафах за нарушение режима тишины.

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