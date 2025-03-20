Более 800 семей участников спецоперации получили земельные участки в российском регионе

Свыше 800 семей участников специальной военной операции получили земельные участки под строительство жилья. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников, передает РИА Новости.

«Сегодня уже более 800 семей земельные участки такие получили, их полное право владения. Кто-то начал строиться уже, кто-то участки продает», — сказал он на встрече с президентом.

В марте Государственная дума России приняла во втором и третьем чтении закон, который устанавливает особенности получения земельных участков гражданами и организациями, чьи земли пострадали во время боевых действий и чрезвычайных ситуаций (ЧС).

По старым правилам земельный участок от государства можно было получить бесплатно только один раз. Принятые изменения устанавливают исключение для тех, чьи участки стали непригодными из-за боевых действий или природных либо техногенных катастроф. При этом за пострадавшими закрепляется право собственности на прежний участок.

Кроме того, важное изменение в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей позволит им вести хозяйственную деятельность, избегая долгих бюрократических процедур. Они могут брать новый участок, находящийся в том же регионе, в аренду сроком до 10 лет. При этом размер нового участка на 15% может превышать старый.

Ранее Путин назвал число получателей помощи в Курской области.