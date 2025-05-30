Путин поручил предоставить участки жителям новых регионов

Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа принять решения для предоставления земельных участков гражданам для их собственных нужд. Соответствующий документ поручения опубликован на сайте Кремля.

Поручение направлено правительству РФ совместно с исполнительными органами Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в целях предоставления земельных участков гражданам для собственных нужд.

«Обеспечить принятие решений об отнесении к собственности названных субъектов РФ <...>: земельных участков, на которых расположены садовые дома, жилые дома, гаражи граждан», — говорится в поручении.

Кроме того, российский лидер поручил обеспечить принятие решений об отнесении к собственности земельных участков, которые принадлежат некоммерческим организациям и предназначены для осуществления индивидуального жилищного строительства.

До этого председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что россияне вправе бесплатно получить от государства дачу и землю под застройку. Парламентарий пояснил, что такие участки предоставляются в рамках действующего законодательства либо региональных программ, к примеру, дачные участки предоставляются многодетным семьям.

Ранее в Госдуме перечислили льготы, которые дают возможности купить жилье.