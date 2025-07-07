Суд лишил бывшего главного связиста ВС РФ Арсланова звания генерал-полковника

235-й гарнизонный военный суд лишил звания генерал-полковника и наград бывшего главного связиста Вооруженных сил (ВС) России Халила Арсланова. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Отмечается, что Арсланов получил наказание из-за хищений при поставках радиостанций. Помимо лишения наград и воинского звания его также оштрафовали на 24,5 млн рублей.

Кроме того, 7 июля суд приговорил Арсланова к 17 годам колонии строгого режима. Установлено, что он, будучи начальником Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 млрд рублей при поставках портативных радиостанций. По данным суда, он утвердил документы с завышенной стоимостью.

Сам Арсланов назвал выдвинутые против него обвинения надуманными. Он заявил, что радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, «просто не существует».

До этого стало известно о задержании бывшего первого заместителя главы Росгвардии, генерал-полковника Виктора Стригунова. По данным Telegram-канала SHOT, он фигурирует в деле о хищениях нескольких миллиардов рублей. Также сообщается, что Стригунову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.

Ранее арестованного полковника Росгвардии обвинили в хищении 140 млн рублей.