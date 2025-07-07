На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд лишил бывшего главного связиста ВС РФ Арсланова звания генерал-полковника

РИА Новости: экс-главного связиста ВС РФ Арсланова лишили воинского звания
close
Минобороны РФ

235-й гарнизонный военный суд лишил звания генерал-полковника и наград бывшего главного связиста Вооруженных сил (ВС) России Халила Арсланова. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Отмечается, что Арсланов получил наказание из-за хищений при поставках радиостанций. Помимо лишения наград и воинского звания его также оштрафовали на 24,5 млн рублей.

Кроме того, 7 июля суд приговорил Арсланова к 17 годам колонии строгого режима. Установлено, что он, будучи начальником Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 млрд рублей при поставках портативных радиостанций. По данным суда, он утвердил документы с завышенной стоимостью.

Сам Арсланов назвал выдвинутые против него обвинения надуманными. Он заявил, что радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, «просто не существует».

До этого стало известно о задержании бывшего первого заместителя главы Росгвардии, генерал-полковника Виктора Стригунова. По данным Telegram-канала SHOT, он фигурирует в деле о хищениях нескольких миллиардов рублей. Также сообщается, что Стригунову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.

Ранее арестованного полковника Росгвардии обвинили в хищении 140 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами