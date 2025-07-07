На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова осудили на 17 лет

Военный суд приговорил экс-замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова к 17 годам колонии
close
Минобороны РФ

Бывшего заместителя главы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова приговорили к 17 годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС.

«Суд признал виновным Арсланова Х. А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Арсланову назначен штраф в двукратном размере от суммы взятки, сумма штрафа составила более чем 24 млн рублей.

Недавно суд наложил дополнительный арест на имущество бывшего заместителя начальника Управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ Олега Васенина на сумму свыше 200 млн рублей. По данным следствия, в 2022 году Управление имущества спецпроектов Минобороны России заключило многомиллионный контракт с ООО «Транслом» на приемку вторичного сырья. Контроль за выполнением контракта был возложен на Васенина. Он предоставил ложные документы о стоимости вторичного сырья, за счет чего смог похитить 240 млн бюджетных рублей.

Ранее во Владивостоке арестовали 62 объекта недвижимости в интересах Минобороны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами