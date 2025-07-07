Экс-замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова осудили на 17 лет

Бывшего заместителя главы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова приговорили к 17 годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС.

«Суд признал виновным Арсланова Х. А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Арсланову назначен штраф в двукратном размере от суммы взятки, сумма штрафа составила более чем 24 млн рублей.

Недавно суд наложил дополнительный арест на имущество бывшего заместителя начальника Управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ Олега Васенина на сумму свыше 200 млн рублей. По данным следствия, в 2022 году Управление имущества спецпроектов Минобороны России заключило многомиллионный контракт с ООО «Транслом» на приемку вторичного сырья. Контроль за выполнением контракта был возложен на Васенина. Он предоставил ложные документы о стоимости вторичного сырья, за счет чего смог похитить 240 млн бюджетных рублей.

Ранее во Владивостоке арестовали 62 объекта недвижимости в интересах Минобороны.