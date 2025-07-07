Опубликовано видео с места самоубийства Романа Старовойта

Опубликовано видео с места самоубийства экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта. Кадры с места происшествия показал в Telegram-канал 112.

На материалах видно Tesla — личный автомобиль чиновника, возле которого проводятся следственные мероприятия сотрудниками СК России. Машина Старовойта, в которой нашли его тело, была припаркована на стоянке недалеко от частного дома Старовойта в поселке Ромашково (Одинцовский округ).

До этого сообщалось, что предварительная причина самоубийства экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта — возможное уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, связанное с деятельностью АО «Корпорация развития Курской области».

7 июля президент РФ Владимир Путин уволил Романа Старовойта с поста главы Минтранса. Это произошло почти сразу после коллапса в аэропортах России, из-за которого сорвались сотни рейсов, а пассажиры были вынуждены ночевать в аэрогаванях. При этом неизвестно, связано ли решение об отставке министра с произошедшим.

По данным СМИ, перестановки готовились несколько месяцев, а политолог Борис Межуев в беседе с «Газетой.Ru» назвал возможной причиной увольнения Старовойта проблемы в Курской области, которую он ранее возглавлял. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, кому Роман Старовойт написал последнее сообщение.