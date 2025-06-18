Оскорбившая российских солдат блогерша получила еще одно обвинение

Блогершу из Иркутска, оскорбившую солдат РФ, обвинили в оскорблении полицейского

Блогершу из Иркутска, оскорбившую российских военнослужащих, также обвинили в оскорблении полицейского. Об этом сообщает Telegram-канал главного следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области.

«По данным следствия, 35-летняя уроженка города Шелехова в своем аккаунте в социальных сетях оскорбляла сотрудника полиции и высказывала в его адрес нецензурную брань», — сообщили в СК.

Уточняется, что против женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ.

До этого иркутскую блогершу поместили в психоневрологический диспансер.

Женщину задержали утром 13 июня. Дверь в квартиру женщины пришлось вскрывать спасателям, так как она не хотела пускать правоохранителей, утверждая, что сломан замок.

При этом, когда силовики попали внутрь жилища, они обнаружили блогершу в подвыпившем состоянии с ножом в руках. Утверждалось, что она хотела себя покалечить, но в итоге не сделала этого.

Ранее студентку московского вуза оштрафовали за комментарий в адрес участника СВО.