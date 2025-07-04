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В отношении владельца «Южуралзолота» открыли исполнительное производство

Приставы начали исполнительное производство против главы «Южуралзолота» Струкова
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Главное межрегиональное управление ФССП России начало исполнительное производство по иску об обращении в государственный доход доли основного акционера ПАО «Южуралзолото» Константина Струкова в этой компании и в ряде других, связанных с ней. Об этом сообщается в базе данных ФССП.

По данным ведомства, производство в отношении Струкова в рамках выданного судом исполнительного листа было открыто 2 июля. Предметом исполнения указан арест. При этом в картотеке суда указано, что в рамках этого иска Генпрокуратуры было выдано более 300 исполнительных листов.

3 июля генеральная прокуратура РФ подала иск об изъятии активов на 200 млрд рублей у вице-спикера законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова. Согласно материалам иска, бизнесмен, являющийся членом «Единой России», незаконно получил контроль над рядом компаний, используя свое должностное положение.

По данным РБК, в челябинских офисах компаний, связанных со Струковым, 3 июля прошли обыски. Накануне они были проведены в офисах «Южуралзолота», в том числе на рабочем месте главы компании. Генпрокуратура требует передать принадлежащие Струкову акции «Южуралзолота» в доход государства. Исковое заявление надзорного ведомства Советский районный суд Челябинска рассмотрит 8 июля.

Ранее владельца «Южуралзолота» наградили орденом после обысков.

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