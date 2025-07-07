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В Чувашии памятник Ленину увезли на свалку

В городе Шумерля памятник Ленину увезли на свалку
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Telegram-канал «Про Город Чебоксары | Новости Чувашии»

В чувашском городе Шумерля памятник Ленину увезли на свалку. Об этом сообщили в Telegram-канале «Про Город Чебоксары | Новости Чувашии».

«Декоммунизация из Шумерли: там отправили на свалку памятник Ленину с городской площади», — говорится в сообщении.

Как уточнил источник, на площади вместо старого Ленина установили другой памятник вождю советского пролетариата, но поменьше.

В начале лета в Киргизии снесли памятник Ленину. 25-метровый памятник Ильичу был установлен на главной площади киргизского города Ош перед зданием городской администрации. Утром 7 июня местные жители сообщили о его демонтаже.

В тот же день в мэрии города заявили, что монумент будет перенесен в парк «Мээрим», расположенный неподалеку от центральной площади. На освободившееся место установили 100-метровый флагшток с флагом страны.

Ранее в Свердловской области сделали из памятника Ленину скейт-площадку.

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