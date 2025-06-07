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В Киргизии демонтировали 25-метрового Ленина

В Оше демонтировали один из самых высоких памятников Ленину в Центральной Азии
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Андрей Стенин/РИА Новости

В киргизском городе Ош, втором по величине после столицы, демонтировали памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщили ТАСС местные жители.

Работы по демонтажу прошли в ночь на 7 июня. Власти Оша пока не уточнили, планируется ли установка памятника в другом месте или он полностью убирается.

Монумент стоял в центре города — рядом с Парком любви и парком имени Токтогула Сатылганова. По открытым данным, его высота составляла около 25 метров, что делает его одним из самых высоких памятников Ленину не только в регионе, но и в мире.

До этого последний памятник Владимиру Ленину в Финляндии авторства эстонского скульптора Матти Варика демонтировали в городе Котке и отправили в хранилище областного музея Кюменлааксо, где определят его дальнейшую судьбу. Городской совет Котки решил убрать монумент летом 2022 года. Известно, что скульптура несколько раз подвергалась актам вандализма.

Ранее Минкультуры заказало реставрацию Мавзолея Ленина.

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