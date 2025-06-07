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Мэрия киргизского города Ош раскрыла судьбу снесенного памятника Ленину

Мэрия Оша заявила, что памятник Ленину перенесут, а на его месте будет флагшток
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Андрей Стенин/РИА Новости

В киргизском городе Ош памятник Владимиру Ленину будет перенесен в парк «Мээрим», расположенный неподалеку от центральной площади. Об этом сообщили в мэрии города.

На освободившемся месте установят флагшток, как на главной площади в Бишкеке, заявили в мэрии.

Власти объяснили демонтаж памятника решением по благоустройству городской среды. В администрации подчеркнули, что подобная практика применяется и в российских городах — например, в Петербурге и Белгороде памятники Ленину также переносили. В мэрии отметили, что вопрос не стоит воспринимать как политический, поскольку цель — улучшение архитектурного облика.

Ош является вторым по численности населения городом Киргизии после столицы. В Бишкеке на центральной площади уже установили 100-метровый флагшток с государственным флагом страны.

Памятник Ленину пропал с площади перед зданием городской администрации утром 7 июня. В соцсетях появились фотографии аккуратно снятого с постамента и лежащего на земле памятника.

Ранее Минкультуры заказало реставрацию Мавзолея Ленина на Красной площади.

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