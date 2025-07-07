Россиянин забросил дымовую шашку в клинику по пересадке волос, когда узнал цены

Пациент забросил дымовую шашку в центр по пересадке волос в Москве. Его якобы не устроили цены, сообщает Telegram-канале.

«‎Сегодня около девяти утра мужчина пришел в клинику в Напрудном переулке на консультацию. Пока ждал, изучал прайс. А ценник на пересадку там начинается с 200 тысяч рублей. Потом спросил, где у них туалет. Закинул туда шашку и убежал», — сказано в посте.

Уточняется, что людей оперативно эвакуировали из здания. Никто не пострадал.

3 июля сообщалось, что в Иркутске вооруженный ножом и газовым баллончиком пациент ранил двух медиков. Заместитель главного врача и секретарь городской клинической больницы №8 были госпитализированы в тяжелом состоянии. Нападавшего вскоре задержали, возбуждено уголовное дело.

До этого в Петербурге мужчина избил фельдшера скорой помощи, который приехал на вызов к его жене. Инцидент произошел 26 июня на Павловской улице. Медик прибыл по вызову в квартиру, где на него напал муж пациентки. Утром следующего дня 37-летний фельдшер обратился в травмпункт с ушибом лица, правой лопатки и кисти, а также ссадинами на шее.

Ранее пьяный петербуржец ударил девушку-фельдшера скорой помощи.