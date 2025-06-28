Муж пациентки избил фельдшера скорой помощи в Петербурге

В Петербурге мужчина избил фельдшера скорой помощи, который приехал на вызов к его жене. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 26 июня на Павловской улице. Медик прибыл по вызову в квартиру, где на него напал муж пациентки. Утром следующего дня 37-летний фельдшер обратился в травмпункт с ушибом лица, правой лопатки и кисти, а также ссадинами на шее.

После осмотра пострадавший написал заявление в полицию. В тот же день правоохранители задержали 63-летнего жителя Колпино, подозреваемого в нападении.

Против нападавшего возбудили уголовное дело по статье о побоях. Его отпустили под подписку о невыезде. Ранее подозреваемый уже привлекался за нанесение легких телесных повреждений, но тогда дело закрыли после примирения сторон.

Ранее пьяный петербуржец ударил девушку-фельдшера скорой помощи.