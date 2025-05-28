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Пьяный петербуржец ударил девушку-фельдшера скорой помощи

В Петербурге пьяный мужчина ударил девушку-фельдшера скорой помощи
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ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге 25-летняя девушка-фельдшер подверглась нападению со стороны пьяного пациента. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел 28 мая на Среднем проспекте Васильевского острова. Медики прибыли по вызову к мужчине, который неподвижно сидел на тротуаре. Во время осмотра он внезапно проявил агрессию и ударил 25-летнюю девушку-фельдшера. После этого сотрудники скорой нажали «тревожную кнопку» в своем автомобиле, и на место прибыли росгвардейцы.

Нападавшего задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу и незаконное хранение наркотиков.

Телеканал 78.ru сообщает, что пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Информации о ее состоянии не поступало. Агрессор в момент нападения находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сахалинец избил водителя скорой, которая пыталась ему помочь.

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