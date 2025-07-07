В Росавиации заявили о штатной работе всех аэропортов в РФ

Все российские аэропорты в настоящее время работают в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Аэропорты открыты для приема и выпуска воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», — говорится в заявлении.

Вечером 6 июля в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге были введены ограничения на прием и отправку самолетов. Воздушная гавань возобновила работу лишь спустя восемь часов.

7 июля пресс-служба Пулково заявила, что в аэропорту как минимум на два часа были задержаны 104 рейса. Всего в течение дня воздушная гавань должна обслужить 658 рейсов, из которых более 100 — международные.

По данным министерства обороны РФ, в течение ночи дежурные системы противовоздушной обороны сбили 91 украинский дрон над регионами страны и акваторией Черного моря. Больше всего беспилотников — 20 — уничтожили в Белгородской области. В Курской области перехватили 14 целей, в Липецкой области — девять, в Брянской и Воронежской областях — по восемь. Еще восемь летательных аппаратов ликвидировали в столичном регионе, семь — над Черным морем, по три — в Ленинградской, Новгородской, Тверской и Тамбовской областях. В Орловской области нейтрализовали два дрона, в Краснодарском крае, Владимирской области и Крыму — по одному.

Ранее фигуристка Елизавета Туктамышева пожаловалась на задержку рейсов в аэропорту Пулково.