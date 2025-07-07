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В регионах РФ в течение ночи перехватили более 90 беспилотников ВСУ

Минобороны РФ: системы ПВО ночью сбили 91 украинский беспилотник
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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 91 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом заявили в пресс-службе российского министерства обороны.

По данным ведомства, украинские войска использовали для атак беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

В Белгородской области были ликвидированы 20 целей, в Курской области — 14, в Липецкой области — девять. По восемь дронов нейтрализовали в воздушном пространстве Брянской и Воронежской областей, а также столичного региона. Еще семь беспилотников сбили над Черным морем, по три — в небе над Ленинградской, Тверской, Тамбовской и Новгородской областями. В Орловской области перехватили два БПЛА. В республике Крым, Владимирской области и Краснодарском крае уничтожили по одному летательному аппарату.

Ночью 7 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что системы ПВО ликвидировали несколько беспилотников ВСУ в небе над регионом. Предварительно, никто из жителей не пострадал. Никаких разрушений на земле зафиксировано не было.

Ранее в Курской области при атаке украинского БПЛА пострадал мирный житель.

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