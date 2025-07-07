В аэропорту Пулково задержали более 100 рейсов как минимум на два часа

Пулково: около 100 рейсов в аэропорту задержано на два и более часов

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково задержали более ста рейсов как минимум на два часа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале воздушной гавани.

«‎На 08.00 мск задержано на 2 и более часов — 104 рейса, на запасных аэродромах — 82 рейса за трое суток. Из них вернулись 52. Отменено — 20 с последующей перерегистрацией пассажиров на другие рейсы. Ожидаем возвращение в Петербург 10 бортов», — сказано в сообщении.

Стабилизировать расписание планируется до конца дня с частным переносом рейсов на 8 июля, уточнили в Пулково.

7 июля запланировано обслужить 658 рейсов, из них 107 международных.

Ночью 7 июля сообщалось, что в Пулково сняли ограничения на проход в терминал и начали регистрацию пассажиров. Там заявили, что временные ограничения были введены на допуск в «чистую зону», а затем и в сам терминал.

Незадолго до этого в Пулково отменили ограничения на движение самолетов. Вылет и прием гражданских воздушных судов были временно прекращены для обеспечения безопасности их полетов. Аэропорт не принимал и не отправлял рейсы в течение восьми часов.

Ранее был подсчитан ущерб авиакомпаний из-за транспортного коллапса в России.