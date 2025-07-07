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В Пулково возобновили регистрацию пассажиров

В Пулково сняли ограничения на проход в терминал и начали регистрацию пассажиров
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Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга сняли ограничения на проход в терминал и начали регистрацию пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Там заявили, что временные ограничения были введены на допуск в «чистую зону», а затем и в сам терминал.

«На текущий момент все ограничения сняты, мы начали регистрацию пассажиров на рейсы», — сказали в пресс-службе.

Незадолго до этого в Пулково отменили ограничения на движение самолетов. Вылет и прием гражданских воздушных судов были временно прекращены для обеспечения безопасности их полетов. Аэропорт не принимал и не отправлял рейсы в течение восьми часов.

6 июля эта воздушная гавань работала с ограничениями. Они привели к отмене 90 рейсов, а 37 рейсов были задержаны больше чем на два часа. Единый оперштаб совместно с представителями воздушной гавани и авиаперевозчиков принимал меры по стабилизации расписания.

Ранее был подсчитан ущерб авиакомпаний из-за транспортного коллапса в России.

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