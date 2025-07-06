В аэропорту Пскова сняли ограничения

В аэропорту Пскова были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Временные ограничения на полеты действовали с 15:12 мск.

До этого были сняты ограничения на движение самолетов в калужском аэропорту Грабцево.

Накануне в российских аэропортах произошел коллапс на фоне масштабной атаки украинских беспилотников — с вечера 4 июля над территорией РФ сбили 187 БПЛА. Были отменены и задержаны сотни рейсов, пассажиры ожидали своих вылетов больше девяти часов, некоторые вынуждены были спать на полу из-за нехватки места. Несколько раз за сутки останавливал работу аэропорт Пулково, в московской зоне вводили ограничения на использование воздушного пространства. Кроме того, были закрыты воздушные гавани в Тамбове, Нижнем Новгороде, Иваново и Ярославле.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.