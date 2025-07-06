Аэропорт Калуги возобновил работу спустя 5,5 часа

Ограничения на движение самолетов в калужском аэропорту Грабцево сняты. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, вылет и прием самолетов были временно прекращены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Пост о возобновлении работы аэропорта опубликован в 20:42. Таким образом, воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы в течение пяти с половиной часов.

После массированной атаки украинских дронов в ночь на 6 июля российские аэропорты ввели временные ограничения на полеты, многим пассажирам пришлось почти сутки провести в залах ожидания. По данным Минобороны РФ, средствами ПВО (противовоздушной обороны) было уничтожено 120 украинских беспилотников самолетного типа. 30 БПЛА сбили над Брянской областью, 29 над Курской, 18 над Орловской, 17 над Белгородской. В Ленинградской области было сбито три беспилотника, в Калужской — четыре. По два дрона нейтрализованы над Смоленской и Новгородской областями. Еще один — над Тверской, один — над Азовским морем.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.