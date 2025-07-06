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Аэропорт Пскова приостановил работу

В аэропорту Пскова прекратили прием и отправку самолетов
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Telegram-канал «Аэропорт Псков»

В аэропорту Пскова прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, эта мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров и носит временный характер. Пост о приостановке работы воздушной гавани опубликован в 15:12.

Накануне в российских аэропортах произошел коллапс на фоне масштабной атаки украинских беспилотников — с вечера 4 июля над территорией РФ сбили 187 БПЛА. Были отменены и задержаны сотни рейсов, пассажиры ожидали своих вылетов больше девяти часов, некоторые вынуждены были спать на полу из-за нехватки места. Несколько раз за сутки останавливал работу аэропорт Пулково, в московской зоне вводили ограничения на использование воздушного пространства. Кроме того, были закрыты воздушные гавани в Тамбове, Нижнем Новгороде, Иваново и Ярославле.

Ранее исполнительница хита «А я все летала» застряла в Шереметьево.

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