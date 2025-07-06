Россиянам предложили заплатить $3 тыс. за восемь дней в Афганистане

В российском интернете появились первые предложения туров в Афганистан, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, поездка на восемь дней, в которую можно отправиться уже через неделю, обойдется россиянам в $2 840–3 240 (около 223–254 тыс. руб). За перелет до Кабула, визу, медстраховку и охрану нужно будет заплатить отдельно.

В апреле российский бизнесмен Анатолий Аронов подал заявку на регистрацию товарного знака «Талибан (движение внесено в список террористических организаций) Тур» для поездок в Афганистан. По его словам, туристическая фирма будет отправлять малые группы туристов от трех до пяти человек сроком до двух недель для знакомства с афганской культурой. Аронов решил закрепить за собой право на этот бренд, после того как Верховный суд РФ приостановил запрет на деятельность правящего в Афганистане «Талибана».

Ранее «Талибан» собрался поставлять в Россию афганские ковры, гранаты и кока-колу.