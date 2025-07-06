В петербургском аэропорту задержали более 50 рейсов

В аэропорту Пулково задержали 54 рейса на вылет, еще 11 отменили

В петербургском аэропорту Пулково задержаны 54 рейса на вылет, еще 11 отменены. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные онлайн-табло.

В пресс-службе Пулково сообщили, что в настоящее время воздушная гавань работает штатно, однако «для стабилизации расписания потребуется время».

Час назад в Минтрансе РФ заявили, что все аэропорты постепенно входят в плановый режим работы, рейсы российских и зарубежных компаний на вылет и прилет обслуживаются согласно плану на 6 июля. По данным министерства, в Шереметьево за последние сутки был задержан 241 рейс, отменено 158 рейсов, в Пулково — 36 и 87 рейсов соответственно.

В ведомстве добавили, что сейчас массового скопления людей в воздушных гаванях нет, очереди сохраняются к кассам продажи билетов — время ожидания до часа, ситуация постепенно нормализуется.

До этого в российских аэропортах произошел коллапс на фоне масштабной атаки украинских беспилотников — с вечера 4 июля над РФ сбили 187 БПЛА. Были отменены и задержаны сотни рейсов, пассажиры ожидали своих вылетов больше девяти часов, некоторые вынуждены были спать на полу из-за нехватки места.

Несколько раз за сутки останавливал работу аэропорт Пулково. В столичном регионе также вводили ограничения на использование воздушного пространства.

Ранее исполнительница хита «А я все летала» застряла в Шереметьево.