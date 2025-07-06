Росавиация: в аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — написал представитель ведомства.

Несколькими часами ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода. По словам Кореняко, решение было принято для обеспечения безопасности полетов. Спустя примерно два часа ограничения были сняты.

Также ограничения ввели в аэропорту Пскова. Пресс-секретарь Росавиации подчеркнул, что эта мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров и носит временный характер.

Ранее в петербургском аэропорту задержали более 50 рейсов.