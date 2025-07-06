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Землетрясение произошло на Южных Курилах

ASTV.RU: землетрясение до четырех баллов могли ощутить жители Южных Курил
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Depositphotos

Землетрясение произошло у берегов Южных Курил 6 июля в 20:40 по местному времени. Об этом сообщает ASTV.RU.

Его эпицентр находится в 50 км юго-восточнее населенного пункта Малокурильское.

5 июля землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле. Жительница Мармариса Татьяна Угурлу рассказала «Газете.Ru», что на случай землетрясения у жителей Турции всегда наготове тревожный чемоданчик с документами и деньгами.

До этого на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива, в 51 километре юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. Жители отдельных районов краевого центра ощутили подземные толчки силой до трех баллов.

Ранее жители Ставрополья ощутили толчки от землетрясения.

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