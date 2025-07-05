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В Стамбуле произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле
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Shchipkova Elena/Shutterstock/FOTODOM

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле. Об этом сообщает газета Türkiye.

«В Стамбуле произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,2», — говорится в публикации.

О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

До этого жительница Мармариса Татьяна Угурлу рассказала «Газете.Ru», что на случай землетрясения у жителей Турции всегда наготове тревожный чемоданчик с документами и деньгами.

В июне на восточном побережье Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщило Управление метеорологии Тайваня (CWA). Сейсмическое явление произошло в 19:00 (14:00 мск). По данным CWA, очаг подземных толчков залегал на глубине 30,9 км. Эпицентр находился в 69,9 км к югу от здания уезда Хуалянь, в котором проживают около 350 тыс. человек.

Ранее у южных берегов Курильских островов произошло землетрясение.

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