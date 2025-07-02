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Землетрясение произошло на Камчатке

У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5,2
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Александр Кряжев/РИА Новости

В акватории Авачинского залива на Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщили в Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» .

«Расстояние от Петропавловска-Камчатского — 51 километр, глубина — 88,2, магнитуда — 5,2», — говорится в сообщении.

В МЧС РФ по региону заявили, что эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива, в 51 километре юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. Отмечается, что жители отдельных районов краевого центра ощутили подземные толчки силой до трех баллов.

До этого в Пакистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По его данным, толчки произошли накануне в 22:24 (1:24 мск) в 91 км к северо-западу от города Дера-Гази-Хано, где живут около 236 тыс. чел. Очаг находился на глубине 10 км.

Ранее жители Ставрополья ощутили толчки от землетрясения.

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