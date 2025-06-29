Жители Ставрополья ощутили толчки от землетрясения

В Ставропольском крае зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, толчки произошли в 17:19 в 60 км к северу от Ставрополя, где живут почти 563 тыс. чел. Очаг залегал на глубине 10 км.

Судя по постам жителей Ставрополя и Шпаковского округа края в соцсетях, они ощутили толчки.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

3 июня землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в 2:17 в районе Эгейского моря между Турцией и греческим архипелагом Додеканес. Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 18 км от турецкого города Мармарис. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 67 км. В результате землетрясения у 14-летней девушки случилась паническая атака — ее сердце не выдержало, еще 69 человек пострадали.

Жительница Мармариса Татьяна Угурлу рассказала, что на случай землетрясения у жителей Турции всегда наготове тревожный чемоданчик с документами и деньгами. По ее словам, люди при толчках часто ориентируются на состояние кошек — они в республике живут практически в каждом доме.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как землетрясение навсегда уничтожило Нефтегорск.