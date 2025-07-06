В Минтрансе заявили, что российские аэропорты возвращаются к плановому режиму работы

Все аэропорты постепенно входят в плановый режим работы, рейсы российских и зарубежных компаний на вылет и прилет обслуживаются согласно плану на 6 июля. Об этом сообщает Минтранс РФ в официальном Telegram-канале.

«В Шереметьево за последние сутки был задержан 241 рейс, отменено 158 рейсов. В Пулково: 36 и 87 рейсов соответственно. В Нижнем Новгороде — отменено 12 рейсов, сейчас аэропорт приступил к работе»‎, — сказано в сообщении.

Как уточняется, о ситуации доложили главе ведомства Роману Старовойту.

К работе привлекли дополнительных сотрудников. Так, пассажирам предоставляется вода, питание, доступны комнаты матери и ребенка, места для инвалидов, а также места для отдыха. Сейчас массового скопления нет, очереди сохраняются к кассам продажи билетов — время ожидания до часа, ситуация постепенно нормализуется, подчеркнули в Минтрансе.

Старовойт, в свою очередь, напомнил о необходимости соблюдения прав пассажиров.

27 мая замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков объяснил, что стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба.

Ранее транспортная прокуратура отреагировала на коллапс в аэропортах Москвы.