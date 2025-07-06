Россиянам остановили выдачу паспортов одной из стран СНГ

Россиянам остановили выдачу гражданства Киргизии, паспорта нельзя получить по заявкам, оставленным после 24 января. Об этом сообщил консультант по паспортам Киргизии Михаил Жуховицкий в своем Telegram-канале.

Специалист призвал забыть о паспортах этой страны.

«Получить гражданство Киргизии теперь невозможно. Ни за какие деньги. Ни при каких условиях, абсолютно остервенелый сбор авансов. И все исполнители, посредники, чиновники это знают — собирают деньги под заведомый кидок», — сказал он.

По словам Жуховицкого, с января текущего года Государственный комитет нацбезопасности и МВД не одобрили заявку ни одного человека.

До этого президент Киргизии Садыр Жапаров назвал неверной позицию ряда политиков, выступающих за отказ от русского языка в республике. Он отметил, что жители Киргизии нуждаются в русском, а не наоборот.

2 июля президент России Владимир Путин поблагодарил Жапарова за особый статус русского языка в Киргизии. В ходе встречи с Жапаровым российский лидер также заявил о планах расширения сети школ с обучением на русском языке в республике.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров посетил Киргизию с официальным визитом.