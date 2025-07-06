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Россиянам остановили выдачу паспортов одной из стран СНГ

Консультант Жуховицкий: россиянам остановили выдачу паспортов Киргизии
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Илья Наймушин/РИА Новости

Россиянам остановили выдачу гражданства Киргизии, паспорта нельзя получить по заявкам, оставленным после 24 января. Об этом сообщил консультант по паспортам Киргизии Михаил Жуховицкий в своем Telegram-канале.

Специалист призвал забыть о паспортах этой страны.

«Получить гражданство Киргизии теперь невозможно. Ни за какие деньги. Ни при каких условиях, абсолютно остервенелый сбор авансов. И все исполнители, посредники, чиновники это знают — собирают деньги под заведомый кидок», — сказал он.

По словам Жуховицкого, с января текущего года Государственный комитет нацбезопасности и МВД не одобрили заявку ни одного человека.

До этого президент Киргизии Садыр Жапаров назвал неверной позицию ряда политиков, выступающих за отказ от русского языка в республике. Он отметил, что жители Киргизии нуждаются в русском, а не наоборот.

2 июля президент России Владимир Путин поблагодарил Жапарова за особый статус русского языка в Киргизии. В ходе встречи с Жапаровым российский лидер также заявил о планах расширения сети школ с обучением на русском языке в республике.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров посетил Киргизию с официальным визитом.

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