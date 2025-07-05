Власти Киргизии заявили, что республика нуждается в русском языке

Президент Киргизии Садыр Жапаров назвал неверной позицию ряда политиков, выступающих за отказ от русского языка в республике. Такое заявление он сделал в интервью киргизскому госагентству «‎Кабар».

«Если вы поедете в Узбекистан, Таджикистан, вы не сможете общаться там без русского языка. Не говоря уже о других странах СНГ. Если вы едете в страны Европы, Америки, Китай, то пользуетесь русскими переводчиками», — сказал глава государства.

По его словам, жители Киргизии нуждаются в русском, а не наоборот.

При этом президент Киргизии подчеркнул, что необходимо развивать в республике киргизский язык, а знать дополнительно нужно русский и английский, поскольку на этих языках говорят во всем мире.

2 июля президент России Владимир Путин поблагодарил Жапарова за особый статус русского языка в Киргизии. В ходе встречи с Жапаровым российский лидер также заявил о планах расширения сети школ с обучением на русском языке в республике.

19 июня, глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Киргизии и бывший премьер-министр республики Темир Сариев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что гражданам Киргизии необходим особый статус в России. Он отметил, что эта просьба связана с тем, что «потому что в самое тяжелое время» Бишкек был с Москвой.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров посетил Киргизию с официальным визитом.