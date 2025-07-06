Из-за «авиационного коллапса» не осталось билетов на поезда из Петербурга в Москву

АТОР: билеты на поезда из Петербурга в Москву полностью раскуплены

Все билеты на поезда из Петербурга в Москву раскуплены на фоне временных ограничений в воздушном пространстве в двух столицах. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

По состоянию на вечер 5 июля, в продаже оставалось только одно место на поезд: СВ за 21,3 тыс. рублей. В АТОР отметили, что такая ситуация наблюдается из-за «авиационного коллапса». Из-за угрозы атаки БПЛА воздушное пространство между Москвой и Петербургом оказалось практически парализовано. В аэропортах Центральной России задержали и отменили несколько сотен рейсов.

Коллапс в российских аэропортах наблюдается с вечера 4 июля, когда на территории РФ сбили 187 украинских беспилотников. Оказались отменены или задержаны сотни рейсов. Пассажиры ожидают своих вылетов больше девяти часов, некоторые вынуждены спать на полу из-за нехватки места.

Несколько раз работу останавливал аэропорт Пулково. В Москве также вводили ограничения на использование воздушного пространства.

Как сообщили утром 6 июля в Минтрансе России, все аэропорты постепенно входят в плановый режим работы. В ведомстве подчеркнули, что рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет обслуживаются согласно плану.

Ранее россиянам объяснили, как получить компенсацию за задержку рейса.