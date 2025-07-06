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В аэропорту «Пулково» сняты ограничения

Росавиация: в петербургском аэропорту «Пулково» сняты ограничения
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в петербургском аэропорту «Пулково». Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он.

Кореняко отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Незадолго до этого представитель Росавиации сообщал, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены в столичных аэропортах Жуковский и Домодедово.

До этого коллапс произошел в российских аэропортах на фоне масштабной атаки украинских беспилотников — с вечера 4 июля над РФ сбили 187 БПЛА. Были отменены и задержаны сотни рейсов, пассажиры ожидали своих вылетов больше девяти часов, некоторые вынуждены были спать на полу из-за нехватки места.

Несколько раз за сутки останавливал работу аэропорт Пулково. В столичном регионе также вводили ограничения на использование воздушного пространства.

Ранее исполнительница хита «А я все летала» застряла в Шереметьево.

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