На Крымском мосту скопилось более 700 автомобилей

В очереди на подходе к Крымскому мосту со стороны Тамани по состоянию на 10:00 (мск) скопилось 730 транспортных средств. Об этом говорится в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

«Время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — отмечается в сообщении.

Вечером 5 июля Крымский мост закрыли для проезда автотранспорта. Примерно через полтора часа его открыли.

До этого военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале проинформировал о запуске украинскими войсками нескольких крылатых ракет в направлении Крымского моста. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее пробка из сотен машин образовалась у Крымского моста.