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В России сообщили о запуске ВСУ крылатых ракет в сторону Крымского моста

Рожин: ВСУ запустили крылатые ракеты в направлении Крымского моста
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинские войска запустили несколько крылатых ракет в направлении Крымского моста. Об этом заявил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

»Крым. Ракетная атака. Противник запустил несколько крылатых ракет в направлении Крымского моста», — сказано в публикации.

На данный момент нет официального подтверждения этой информации.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

5 июля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар в Запорожской области при помощи ствольной артиллерии. Он уточнил, что прозвучало не менее четырех взрывов.

Ранее задержанные в Крыму агенты СБУ рассказали о своих заданиях.

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