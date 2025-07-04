Пробка из сотен машин образовалась у Крымского моста

У Крымского моста 4 июля 2025 года с обеих сторон скопилось огромное количество машин. По данным Telegram-канала, освещающего оперативную ситуацию на Крымском мосту, по состоянию на 13 часов дня в очереди находится почти 600 автомобилей.

«13:00. В очереди со стороны Тамани находится 278 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 293 транспортных средства. Ожидание около часа», — говорится в сообщении канала.

3 июня Служба безопасности Украины заявила, что несколько месяцев готовила операцию по минированию опор Крымского моста, которую лично курировал председатель ведомства Василий Малюк. В Кремле подтвердили, что у сооружения произошел взрыв. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, никаких повреждений объект не получил и работает в штатном режиме. При этом российские военные Telegram-каналы рассказали, что никакого минирования не было — ВСУ попытались ударить по мосту подводным дроном. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Минтранс ускорит проверку авто на границе.