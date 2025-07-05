Крымский мост закрыли для проезда

Проезд по Крымскому мосту перекрыли для транспорта

Проезд по Крымскому мосту временно перекрыли для автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале, который освещает оперативную ситуацию на Крымском мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

Точные причины закрытия проезда не называются.

До этого на подлете к Москве были уничтожены два беспилотника. Дроны сбили средства ПВО министерства обороны. Специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков БПЛА.

Также в Тосненском районе Ленинградской области средства РЭБ отразили налет дронов. Губернатор отметил, что воздушная опасность в области отменена.

Ранее пробка из сотен машин образовалась у Крымского моста.