Движение по Крымскому мосту восстановлено

Информационный центр, отслеживающий ситуацию на автомобильных подъездах к Крымскому мосту, сообщил об открытии движения для автомобилей вечером в субботу после временной приостановки. Об этом говорится в Telegram-канале центра.

Движение автотранспорта по мосту было перекрыто на период, превышающий один час.

Отмечается, что по состоянию на 21:00 московского времени, на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани в очереди находится 320 транспортных средств, ориентировочное время ожидания составляет около часа.

Со стороны Керчи в очереди зафиксировано 340 автомобилей, ожидание проезда также оценивается примерно в один час.

До этого военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале проинформировал о запуске украинскими войсками нескольких крылатых ракет в направлении Крымского моста. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее задержанные в Крыму агенты СБУ рассказали о своих заданиях.