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Цукерберг надел костюм орла на День независимости США

Цукерберг прокатился на серфе в костюме орла в честь Дня независимости США
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Американский миллиардер Марк Цукерберг прокатился на серфе в костюме орла в честь Дня независимости США. Соответствующую видеозапись он опубликовал в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Это самая глупая вещь, которую я делал?» — задался он вопросом.

Накануне Цукерберга выставили за дверь Овального кабинета в Белом доме. Причиной стало его внезапное появление на закрытом совещании, посвященном разработке новейшего истребителя F-47. По информации NYP, медиамагнат лишь «заскочил поздороваться» с Дональдом Трампом. Что связывает одного из богатейших людей мира с президентом США — в материале «Газеты.Ru».

20 января Марка Цукерберга заметили на инаугурации Трампа за разглядыванием бывшей ведущей новостей и невесты основателя Amazon Джеффа Безоса. В сети стало распространяться видео, на котором Цукерберг мельком взглянул на откровенное декольте 55-летней Лорен Санчес, сидя рядом с ней в ротонде Капитолия перед церемонией приведения Трампа к присяге. При этом по другую сторону от основателя Meta (признана в России экстремистской и запрещена) сидела его жена Присцилла Чан.

Ранее Цукерберг показал уникальный Porsche, созданный для его жены.

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